В Сумах создан протез руки, который выполняет команды мозга

Искусственная конечность будет ощущать даже касания

— Разрабатывая системы искусственного интеллекта, мы искали возможности их практического применения. Возникла идея создать интеллектуальный бионический (повторяющий свойства живого) протез руки, — сообщил «ФАКТАМ» аспирант кафедры компьютерных наук и и информационных технологий Сумского государственного университета Артем Коробов. Творческий коллектив, в который он входит, возглавляет кандидат технических наук Вячеслав Москаленко. - За полгода мы сконструировали и собрали искусственную руку, которая воспринимает сигналы мозга и выполняет их. Для этого не нужно вживлять в электроды в человека — протез просто надевается на культю, и датчики считывают импульсы с нервных окончаний. Это одно из важнейших преимуществ нашей разработки.



* Аспирант Артем Коробов показывает, каким образом датчики искусственной руки крепятся к нервным окончаниям на теле человека

По словам Коробова, тестовые испытания проходят на здоровых людях.

- Ведь датчикам все равно, с какой конечности снимать импульсы — здоровой или ампутированной, — объясняет он. — Но на следующих этапах испытаний изделия предложим поучаствовать в них ветеранам АТО, утратившим руки на войне. Замечу, что наша искусственная рука будет способна будто живая ощущать касания — для этого нужно поставить на нее соответствующие датчики.



* Так выглядит опытный экземпляр искусственной руки

— Какую работу искусственная рука может выполнять?

— Все зависит, какими двигатели ее оснастить и из каких материалов изготовить. Если использовать классные комплектующие, то протез будет способен выполнять практически любые манипуляции, необходимые человеку в повседневной жизни: пользоваться стаканом, чашкой, вилкой и ложкой, застегнуть пуговицы…



* Руководит группой разработчиков кандидат технических наук Вячеслав Москаленко. Он демонстрирует, как датчики считываются сигналы мозга с нервных окончаний

— Сколько денег потратили на разработку?

— За полгода израсходовали на нее около 15 тысяч гривен, -- говорит Артем. -- Двигатели, батарею купили за рубежом, а вот детали корпуса изготовил на своем 3D-принтере участник нашего коллектива студент Роман Приходченко. Пока наша творческая группа состоит из трех человек, однако мы планируем расширить ее за счет других одаренных студентов.

Недавно мы получили премию Президентского фонда Леонида Кучмы «Украина» на продолжение работ. Однако все равно нужно еще около 10 тысяч долларов, чтобы сделать более совершенный вариант искусственной руки, который можно будет предложить производственникам.