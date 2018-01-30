В Минздраве рассказали, куда направили дополнительные партии вакцины от кори

Минздрав уже принял решение о перераспределении вакцин против кори между регионами страны. Как заявил директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита на брифинге, дополнительные поставки вакцин будут направлены в Закарпатскую, Киевскую, Одесскую, Николаевскую, Черновицкую, Ивано-Франковскую и Кировоградскую области.

Кроме того, рассматривается вопрос о перераспределении вакцин в Киеве, где резко вырос уровень вакцинации против кори. В столицу вакцину завезут из Харьковской области.

«В течение одной недели в Киеве 11,5 тысячи детей были вакцинированы. В начале прошлой недели в Киеве было всего 5 235 доз вакцины. Теперь рассматривается вопрос относительно поставки вакцины и перераспределения ее из Харьковской области», — цитирует Курпиту Укринформ.

Напомним, в течение четвертой недели января 2018 года самое большое количество заболевших корью было зафиксировано в Ивано-Франковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской областях.

