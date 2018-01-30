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пух Джетер

Американский баскетболист сыграет за сборную Украины в отборе на ЧМ-2019

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

30.01.2018 17:32 58

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Американский баскетболист Юджин (Пух) Джетер, обладающий украинским гражданством, примет участие в февральских отборочных матчах нашей национальной команды на чемпионат мира 2019 года, финальная часть которого пройдет в Китае. Об этом сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

По его информации, клуб «Тяньцзинь», за который выступает Джетер, не сможет пробиться в плей-офф чемпионата Китая, поэтому сезон для 34-летнего уроженца Лос-Анджелеса закончится уже 11 февраля. Защитнику ничто не будет мешать после этого присоединится к сборной Украины, которая 23 февраля на выезде сразится с баскетболистами Латвии, а 26-го — дома примет спортсменов из Швеции.

К слову, в нынешнем сезоне сезоне в составе «Тяньцзиня» Джетер в среднем за игру набирает 29,3 очка и делает 4,4 подбора и 6 передач.

Напомню: при непосредственном участии Джетера сборная Украины заняла рекордное для себя шестое место на Евробаскете-2013 и впервые попала на чемпионат мира по баскетболу, на котором «желто-синие» не смогли преодолеть групповой этап, а уроженец США набирал в среднем за игру 15,4 очка, делал 3 подбора и отдавал 5 передач.

Джетер перестал выступать за сборную Украины с момента ухода с поста главного тренера нашей национальной команды американца Майка Фрателло, покинувшего эту должность в 2015 году.

Как ранее сообщали fakty.ua, в своих стартовых матчах первого квалификационного раунда чемпионата мира-2019 сборная Украины победила в гостях шведов и уступила дома туркам. Во второй квалификационный раунд мирового первенства выйдут три лучших коллектива из квартета В (Украина, турция, Швеция, Латвия).

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