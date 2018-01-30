Одесской области грозит новая вспышка кори

С декабря минувшего года Одесская область просит Минздрав о поставке вакцины против кори. Как рассказал во вторник, 30 января, директор департамента здравоохранения областной администрации Вячеслав Полясный, в месяц региону необходимо 5−6 тысяч доз вакцины. Минздрав может дать только 3 тысячи, и то с большой задержкой.

«На три месяца стабильно плановой работы необходимо около 15 тысяч доз. Мы попросили 12 тысяч, но пока их не получили, и реакции со стороны Министерства здравоохранения нет. В связи с тем, что и.о. министра здравоохранения в отпуске, а ее зам — на больничном, мы не можем получить даже обещанных 3 тысяч доз, потому что приказ не подписан», — отметил Вячеслав Полясный.

Проводивший аппаратное совещание глава обладминистрации Максим Степанов распорядился завтра же командировать Вячеслава Полясного в Киев, с тем чтобы добиться соответствующего приказа Минздрава.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области зарегистрированы 8 летальных случаев от заболеваемости корью. В числе умерших — четверо детей.

По оценке медиков, если охват иммунизацией будет снижен, может прийти вторая волна заболеваемости корью среди тех детей, которые должны вакцинироваться в 2018-м, но пока еще не привиты.

Ранее fakty.ua сообщали, что Минздрав уже принял решение о перераспределении вакцин против кори между регионами страны.