Беларусь научилась делать черную икру, — Лукашенко

Глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с главой Государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько рассказал о достижениях в сфере поставок отечественных морепродуктов в другие страны.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что Россия неоднократно подозревала Беларусь в реэкспорте из западных стран некоторых видов продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе морепродуктов, которые в стране не добываются.

В ответ Александр Лукашенко заявил, что еще в советские времена республика поставляла в Россию креветки и сельдь. Президент Беларуси объяснил, что его страна закупает рыбу, в том числе и в РФ, перерабатывает ее и вновь ввозит в Россию, и это «вполне нормальная практика».

Как сообщали fakty.ua, в Россельхознадзоре заявили, что 25% всех сыров на российском рынке могли быть произведены в Украине, переупакованы в Беларуси и ввезены в РФ под видом продукции из третьих стран — Ирана, Македонии и других.