Подозрение в убийстве объявлено частным охранникам, напавшим на зал игровых автоматов в Киеве

Двоим участникам нападения на помещение «Национальной лотереи» в Киеве объявлено подозрение в умышленном убийстве и групповом хулиганстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Напомним, вооруженный налет на помещение одной из «Национальных лотерей» (фактически — зал игровых автоматов) в Киеве произошел около полудня в понедельник, 29 января, в оживленном месте между входом в метро «Берестейская» и трамвайной остановкой на улице Лагерная. Двое мужчин были ранены, один из них скончался.

Свидетели пытались задержать нападавших, но те разбежались. Полиции удалось найти как минимум двоих участников налета. Один из них — ранее судимый за воровство 28-летний уроженец Винницкой области — вероятно, и совершил выстрелы. Другой задержанный — владелец травматического пистолета, из которого стрелял его товарищ, рассказала «ФАКТАМ» спикер главка полиции Киева Оксана Блищик.

Оба задержанных работают в одной охранной фирме. Пострадавшие — сотрудники другого охранного предприятия. Среди отрабатываемых следствием версий — конфликт из-за конкуренции между этими фирмами. Также расследуется версия о попытке рейдерского захвата помещения. На него претендуют несколько владельцев, у каждого из которых есть решение суда о праве собственности.

Как ранее сообщали fakty.ua, в тот же день, 29 января, в Киеве произошла стрельба у здания Святошинского суда. По некоторым данным, в перестрелке ранены люди из группировки Крысина.