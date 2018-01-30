Возвращение "Укртелекома" государству откладывается из-за суда

Возвращение «Укртелекома» государству откладывается на месяц — подана кассация на судебное решение. Рассмотрение кассации запланировано на 20 февраля. После этой даты Фонд госимущества ожидает окончательного возврата акций компании государству и зачисления их на счета ФГИУ.

«После зачисления акций на счета Фонда, мы проведем полную инвентаризацию данного актива, ведь акции должны быть подтверждены имуществом. Мы сравним то имущество, которое продавали, с тем, что есть на сегодня, и если было незаконное отчуждение, то все потери будут вычтены и предъявлены компании — субъекту хозяйствования», — пообещал Виталий Трубаров, и.о. главы Фонда госимущества.

Напомним, ранее ФГИУ обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи «Укртелекома», вернуть акции в собственность государства и взыскать штрафные санкции в размере 80 млн долларов за невыполнение инвестобязательств. Суды первой и второй инстанции поддержали позицию Фонда.