«Чисто психологически сработано хорошо: стаю бешеных волков «пометили», а вожака - нет»

Публикация Министерством финансов США «Кремлевского доклада», как и ожидалось, стала главной новостью во всех мировых СМИ. Анализ документа вызвал у некоторых экспертов серьезную критику в адрес его составителей. Стало очевидно, что от «Кремлевского доклада» ждали большего. Отмечается, что в списки, составленные Минфином США, не попали люди из ближнего круга Владимира Путина. Впрочем, известно, что «Кремлевский доклад» содержит некую секретную часть. Возможно, имена этих людей содержатся там. Зато в список, включающий 210 фамилий, неожиданно попал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, хоть дипломаты крайне редко подпадают под санкции. Так или иначе, «Кремлевский доклад» активно обсуждается в соцсетях.

Накануне обнародования списков журналист и политолог Виктор Шлинчак писал:

«Ще американський „кремлівський звіт“ зі списками „стовпів“ путінського режиму не опубліковано, а рубль котиться вниз і істерія в росЗМІ набуває широких обертів. Значить, чіпляють за живе. За гроші».



Об ожидаемых последствиях санкций пишет Игорь Филин:

«Минфин сказал, что вот эти люди токсичны и к ним могут быть применены фин. санкции. Все, кто будет иметь с ними дело, могут иметь проблемы в будущем. На Западе обычно принято думать наперед, прежде чем заключать контракты. Затем будут применяться санкции по мере опубликования содержательной части по каждому лицу. Никто не знает, на кого завтра наложат санкции, поэтому будут опасаться иметь дело со всеми».

Еще один последовательный критик путинского режима журналист Саша Сотник возлагает особые надежды на секретную часть списка:

«Для «разочарованных» списками.

Есть еще и «секретный» список, в котором, собственно, Володенька со своим «оркестром виолончелистов».

Чисто психологически сработано хорошо: стаю бешеных волков «пометили», а вожака — нет. Дескать, «решайте сами, насколько вам, спаленным, комфортно при таком «чистеньком пахане». Его и порвать могут за такую «подлянку»…

Российский политэмигрант Игорь Эйдман возлагает в связи с публикацией списков особые надежды на российскую диаспору:

«Али Баба и 210 разбойников

Санкции против 210 чиновников и олигархов, попавших в кремлевский доклад Минфина США, пока не введены. И еще неизвестно, станут ли они реальностью. Однако сам факт публикации этих „проскрипционных“ списков имеет огромное значение. Большинство наиболее влиятельных участников ОПГ „Кремль“ названы по именам. Теперь осталось их дожать. Боюсь, этот процесс наткнется на жестокое сопротивление западных элит, ведущих прибыльный бизнес с путинскими разбойниками.

В этой ситуации появилась очень важная задача, которую можно назвать „миссией эмиграции“. У нас есть возможность донести свое мнение до общественности и властей стран, в которых мы живем. Необходимо добиваться введения тотальных санкций против всех 210 разбойников и их главаря, причем не только в США, но и в Евросоюзе, Швейцарии, Израиле, а также требовать проведение международного расследования их преступной деятельности, включающего поиск активов в офшорах и т. д. Это амбициозная задача, но нет ничего невозможного. Еще недавно такие обширные „предсанкционные“ списки тоже казались нереальными».

Главный российский борец с коррупцией Алексей Навальный горюет, недосчитавшись в списке 211-го, Анатолия Чубайса:

«И, конечно, приз „главный изворотливый пройдоха мира“ получает, как обычно, А.Б. Чубайс, не попавший в список.

Какой-то прямо Каганович нового времени. Успешно проходит любой транзит власти: СССР-Ельцин-Путин-Медведев-Путин. И только богаче становится».

Украинский политолог Михаил Подоляк назвал «кремлевский список» «списком прокаженных»:

«…Все только начинается. Разумеется, никакой особой сенсации не случилось — в перечне собраны наиболее популярные „политики и олигархи“ из темного кружка Владимира Владимировича Путина. Записные друзья. Российсие „цари“ и „боги“. Чисто функционально публикация списка — пока ничто. Затравка, не более. Публичная озвучка такого себе конкретного „списка прокаженных“… Тех, с кем нельзя будет вести белый бизнес, кредитовать/соинвестировать, ходить на одни и теже „венские балы“, сидеть в одних офисах)… Не секрет, что глобальная бюрократическая машинка медленно набирает ход. Но после — уже не разворачивается».

Народный депутат Борислав Береза в своем блоге прогнозирует реакцию Кремля, получившего «черную метку»:

«…На перший погляд видається, ніби у американському Мінфіні просто взяли довідник „Хто є хто у РФ“ та перенесли його найбільш помітних фігурантів до санкційного списку. Але потрібно розуміти мотивацію: нинішній список пов’язаний зі спробою втручання у перебіг президентської кампанії 2016 року. Тому потрапляння до нього (попри відсутність автоматичного запровадження санкцій) є потужною чорною міткою для багатьох російських можновладців та їх статків, яким навіть до останнього часу було затишно на Заході. США публічно визначили формат майбутніх відносин з російською владою, і для його зміни потрібні будуть потрібні тектонічні зміни.

Як на це буде реагувати Кремль? Для широкого загалу буде запущено версію про „нікчемність“ списку Мінфіну США, адже жодних прямих санкцій не запроваджено, і охочих доводити цю тезу буде чимало. Разом з тим Кремль намагатиметься переконати фігурантів списку повертати гроші до Росії, аби не стати жертвою конфіскацій з боку Заходу. І це буде справді цікавий сюжет».

Российский журналист Константин Эггерт напоминает, в сязи с чем вообще составлялись «кремлевские списки». Одной из причин, напомним, стала агрессия России против нашей страны:

«Кремлевский доклад» — звонкая пощёчина многим. Министру иностранных дел Лаврову, например — дипломатов обычно не включали ни в какие списки, когда вводили санкции, скажем, против людей Лукашенко или Венесуэлы. Наш МИД удостоился такой редкой «чести». Это чёрная метка так называемым «системным либералам» — см., например, Дворковича, Силуанова и Шувалова. Про олигархов не говорю. Это символический документ долгосрочного действия, «подвешивающий» две сотни самых влиятельных людей России. Они теперь вынуждены гадать: дадут или не дадут визу, заключат-не заключат сделку. «Список» окончательно делает бессмысленным для американцев и европейцев все дискуссии про «башни Кремля» и «кланы». Все — экипаж одного корабля, согласно списку. Напомню: список — фактическое приложение к закону о противодействии, в котором указаны три причины его составления. Это Украина, вмешательство в американские выборы и нарушение прав человека. С этим все двести с лишним человек теперь будут ассоциироваться. По сути, это очень напоминает приговор с отложенным исполнением. PS. Параллельный секретный доклад минфина конгрессу, видимо, содержит детали теневых бизнес связей и данные о родне «списочного состава».

Эксперт-международник Олег Волошин тоже недосчитался в открытой части списка некоторых персон:

«Даже поверхностный анализ персонального состава открытой части „Кремлевского списка“ показывает, что это всего лишь отписка чиновников администрации Трампа. Все самое интересное в закрытой части. Ведь очень странно считать „опорой режима“ бизнес-омбудсмена» Бориса Титова и не считать руководителя Russia Today Маргариту Симоньян. 96 крупных бизнесменов, чьи имена взяты просто из списка Форбс, — это также ясно характеризует качество подготовки документа, в который почему-то не попал один из основных спонсоров проекта «Новороссия» Малофеев.

Причём такая неизбирательность при составлении списка только консолидирует российскую элиту вокруг Кремля — сам факт вхождения в высший эшелон российского бизнеса уже ставит под удар, независимо от готовности участвовать в его политике. Тот же Фридман активно пытался дистанцироваться — не помогло.

Трамп, очевидно, оставляет себе максимально широкое поле для манёвра в диалоге с Москвой и одновременно бросает Конгрессу кость, чтоб не выглядеть как человек, который саботирует июльский билль о мерах против России".