На Приазовье погиб украинский боец

В зоне АТО на Приазовье 30 января погиб украинский военный. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, это произошло после полудня в результате обстрела наших позиций в районе Водяного с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом в штабе отметили, что до указанного обстрела на линии соприкосновения режим прекращения огня продолжался почти 24 часа.

Военные выразили сочувствие родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.

Напомним, 27 января украинский военный погиб в районе Верхнеторецкого на Донетчине.