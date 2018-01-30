На Приазовье погиб украинский боец
В зоне АТО на Приазовье 30 января погиб украинский военный. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, это произошло после полудня в результате обстрела наших позиций в районе Водяного с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
При этом в штабе отметили, что до указанного обстрела на линии соприкосновения режим прекращения огня продолжался почти 24 часа.
Военные выразили сочувствие родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.
Напомним, 27 января украинский военный погиб в районе Верхнеторецкого на Донетчине.
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