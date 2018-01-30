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Украинский боец АТО

На Приазовье погиб украинский боец

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 18:39 133

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В зоне АТО на Приазовье 30 января погиб украинский военный. Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, это произошло после полудня в результате обстрела наших позиций в районе Водяного с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом в штабе отметили, что до указанного обстрела на линии соприкосновения режим прекращения огня продолжался почти 24 часа.

Военные выразили сочувствие родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.

Напомним, 27 января украинский военный погиб в районе Верхнеторецкого на Донетчине.

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