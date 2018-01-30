Минобороны назначило проверку харьковского вуза, где погиб курсант
Министр обороны Степан Полторак распорядился о внеплановой проверке Харьковского национального университета Воздушных Сил (ХНУВС) имени Ивана Кожедуба, где был найден мертвый курсант.
Проведение проверки возложено на сотрудников военной службы правопорядка и Главной инспекции Министерства обороны.
«Поручено тщательно проверить состояние воинской дисциплины, организации учебного процесса и условий прохождения службы курсантами указанного военного учебного заведения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
Напомним, 28 января в Харьковском национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба в результате огнестрельного ранения погиб курсант 3 курса. По факту гибели полиция возбудила расследование по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство». Родственники погибшего выдвинули собственную версию случившегося.
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