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робот эрика

В Японии роботу доверят читать новости на телевидении (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 19:05 38

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Знаменитый японский робот Эрика попробует себя в роли ведущей новостей на местном телеканале. Как ожидается, новую должность Эрика получит в апреле текущего года. Об этом рассказал создатель Эрики, доктор Хироши Ишигуро из Университета Осаки.

На сегодня Эрика оснащена самой продвинутой системой синтеза искусственной речи. Кроме того, робот способна естественно реагировать на задаваемые вопросы. Благодаря 14 инфракрасным датчикам и встроенной технологии распознавания лиц, Эрика идентифицирует источник звука и определяет автора реплики. Об этом сообщает Robotics and Automation News.

Доктор Ишигуро убежден, что его творение будет хорошо восприниматься публикой, поскольку Эрика не только красива, но еще и очень естественна, внимательна, хорошо взаимодействует с людьми и «обладает душой». «В Японии мы не выделяем людей среди других созданий. Мы считаем, что у всех есть душа. Поэтому мы верим, что Эрика также обладает душой», — добавил он.

Напомним, робот София — человекоподобный робот с искусственным интеллектом — стала почетной гостьей Всемирного экономического форума в Давосе.

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