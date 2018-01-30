Киевское «Динамо» заключило контракт с защитником сборной Перу (видео)

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» подписало контракт с 28-летним центральным защитником сборной Перу Карлосом Самбрано, права на которого принадлежали российскому «Рубину». Об этом в интервью libero. pe заявил сам футболист.

— Я прошел медосмотр и заключил соглашение на четыре года, — сказал Карлос Самбрано. — Только что приехал в Мадрид и скоро отправлюсь в Марбелью на сборы «Динамо», где в четверг уже начну тренироваться с командой. Слава богу, что удалось подписать контракт с большим клубом.

Осенью 2017-го перуанец выступал на правах аренды за греческий ПАОК (восемь матчей во всех турнирах), но из-за того, что у него не заладились отношения с главным тренером команды Разваном Луческу (сыном Мирчи Луческу), игрок последний раз выходил на поле еще 29 ноября.

До переезда в 2016 году в Россию футболист выступал в Германии за «Шальке», «Санкт-Паули» и «Айнтрахт». В его послужном списке 133 матча и один гол в первой немецкой бундеслиге.

За свою клубную карьеру в Европе, куда перуанец перебрался еще 16-летним юношей, он провел 201 поединок, в которых забил два мяча, получил 67 желтых карточек и пять красных. В футболке сборной страны Самбрано сыграл 35 встреч, в которых отличился четырьмя точными ударами (15 «горчичников» и три удаления с поля).

Кстати, как сообщает Telegram-канал «Мутко против», Карлос Самбрано намерен вернуть деньги, которые ему должен российский «Рубин», и уже обратился в связи с этим в ФИФА. Источник отмечает, что перуанец хочет получить 1 миллион 200 тысяч евро «подъемных» и 700 тысяч евро зарплаты.

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