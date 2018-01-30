Город Славутич отключили от газа

С 30 января жителей города Славутича Киевской области отключили от газоснабжения. Как объясняет ПАО «Киевоблгаз», данный шаг — вынужденный и вызван тем, что теплоснабжающие предприятия города накопили большие долги за голубое топливо.

Как объясняют в облгазе, из-за задолженности города НАК «Нафтогаз Украины» не выделил для жителей Славутича необходимые объемы природного газа на январь. Таким образом, «Киевоблгаз» не вправе поставлять топливо, так как по закону это будет считаться несанкционированным отбором газа.

Славутич является городом областного подчинения. Здесь проживают около 25 тыс. человек.

Напомним, 30 января стало известно, что без теплоснабжения остались жители Кропивницкого. В областном центре остановилась крупнейшая котельная города.