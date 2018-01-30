Мошенники отмыли полтора миллиона на ремонте винтов для военных вертолетов

В Николаевской области раскрыта схема хищения бюджетных средств: государству нанесен ущерб на сумму 1 млн 680 тыс. грн. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь Военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева. Речь идет о выполнении частным предприятием капитального ремонта винтов для вертолетов морской авиационной бригады ВМС ВСУ.

Как стало известно «ФАКТАМ», по истечении установленного договором срока якобы отремонтированные винты доставили заказчику. Однако в дальнейшем выяснилось, что содержащаяся в документах исполнителя информация о капитальном ремонте винтов на предприятии государственного концерна «Укроборонпром» «410 Завод гражданской авиации» не соответствует действительности. Оказалось, что воинской части доставили изделия ненадлежащего качества и… неустановленного происхождения.

Следователи военной прокуратуры Николаевского гарнизона открыли уголовное производство по статьям «Мошенничество в крупных размерах» и «Использование поддельных документов». Подследственным бизнесменам грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее fakty.ua сообщали, что в 24-й отдельной механизированной бригаде обнаружили хищения почти на пять миллионов гривен.