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автобус

На Харьковщине автобус с пассажирами сдуло ветром с трассы

Инф. «ФАКТОВ»

30.01.2018 19:35 548

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На Харьковщине перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. Произошло ДТП на автодороге Чугуев — Меловое. Водитель не справился с управлением, выехал на обочину, после чего автобус опрокинулся. По предварительным данным, одной из причин аварии стал сильный боковой ветер.

Как сообщает полиция Харьковщины, автобус следовал из Харькова в Купянск. В салоне находились 12 пассажиров в возрасте от 14 до 49 лет. По последним данным, пострадали четыре человека. Наиболее сильно травмирована 35-летняя пассажирка — она получила сотрясение головного мозга. Еще трое пострадавших отделались ушибами. Состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Автобус получил механические повреждения. Водитель в результате аварии не пострадал.

дтп

Напомним, 30 января по Украине было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Фото police. kharkov/Facebook

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