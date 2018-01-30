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Кадр из видео

Фанат Гарри Поттера попытался прорваться сквозь стену на «платформу 9 ¾» на вокзале Кингс-Кросс (видео)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

30.01.2018 19:42 338

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Неизвестный фанат Гарри Поттера шокировал туристов, попытавшись по примеру своего кумира пройти сквозь стену. Как известно, в знаменитых книгах Джоан Роулинг юные волшебники уезжали в магическую школу Хогвартс с лондонского вокзала Кингс-Кросс. Поезд отходил от «платформы 9 ¾», расположенной между девятой и десятой платформами. Чтобы туда попасть, нужно было проскочить сквозь стену. Что и решил проделать молодой человек, видимо, опаздывая на следовавший до Хогвартса экспресс. Он перепрыгнул через ограждение и с разбегу врезался головой в кирпичную кладку. После чего упал и, поправив едва не свалившиеся очки, громко сказал: «Вот черт! Закрыто», — после чего убежал так же быстро, как и появился.

Все это имели возможность наблюдать туристы, выстроившиеся в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне вывешенной администрацией вокзала табличкой «Платформа 9 ¾». Под табличкой, для пущего эффекта, установлена даже тележка с багажом, наполовину уходящая в стену.

«Вот что бывает, когда тебя отчислят из Хогвортса», — шутили в комментариях к видео.

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