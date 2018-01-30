За разбойное нападение на салон игровых автоматов в Харькове задержан рецидивист (видео)

О разбойном нападении на лотерейный павильон (а по сути, салон запрещенных игровых автоматов) на улице Одесской в Харькове в полицию сообщил администратор заведения. По его словам, всю ночь какой-то молодой человек делал ставки и употреблял алкоголь. Утром игрок достал пистолет и, отогнав администратора от кассы, забрал оттуда 4200 гривен.

Все происходившее зафиксировала камера видеонаблюдения. И в течение суток оперативники уголовного розыска задержали 23-летнего харьковчанина, ранее судимого за кражи, рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникации Харьковского областного главка полиции Оксана Калмыкова. Ему объявлено подозрение в разбое. Был ли пистолет настоящим, неизвестно: оружие пока не нашли.

По данным «ФАКТОВ», свой поступок подозреваемый объяснил тем, что проиграл все деньги и хотел поправить финансовое положение. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До избрания меры пресечения задержанного поместили в полицейский изолятор временного содержания.

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Как ранее сообщали fakty.ua, подозрение в убийстве объявлено частным охранникам, напавшим на зал игровых автоматов в Киеве в понедельник, 29 января. Во время налета были ранены два человека, один из них скончался.