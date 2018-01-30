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Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком

В Киеве до 9 февраля можно бесплатно пройти раннюю диагностику онкозаболеваний

Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

30.01.2018 20:03 164

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В столице проводится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком (отмечается 4 февраля), сообщили в департаменте здравоохранения горгосадминистрации. В коммунальных учреждениях здравоохранения организованы внеочередные обследования, также проходят образовательные мероприятия, бесплатные консультации и диагностика.

По словам директора профильного департамента Валентины Гинзбург, существует множество онкозаболеваний — так называемые визуальные формы рака, для диагностики которых не требуется дорогостоящее оборудование и сложные исследования. Такие тяжелые заболевания, как рак предстательной железы, шейки матки, молочной железы и другие формы, довольно быстро диагностируются врачами и на ранней стадии хорошо поддаются излечению. Поэтому просто нужно воспользоваться удобной возможностью и позаботиться о себе: выделить время на поход к доктору и тем самым сберечь свое здоровье, а может, и жизнь.

До 9 февраля желающие могут пройти осмотр у онкологов, эндокринологов, гинекологов, дерматовенерологов, хирургов-онкологов и других специалистов согласно разработанному графику приема. С графиком работы медучреждений можно ознакомиться здесь.

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