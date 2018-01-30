Турецкий клуб купил футболиста за часть биткойна (фото)

Турецкий любительский клуб «Харунустаспор» приобрел 22-летнего футболиста Омера Фарука Кироглу за 4 тысячи 500 турецких лир (960 евро). Кто бы узнал об этом «супертрансфере», если бы не одно «но». Часть этой суммы — 2 тысячи 500 лир (533 евро) — была выплачена наличными деньгами. А вот остаток (427 евро) — в виде…20-й части биткойна (1 биткойн по нынешнему курсу стоит 8 тысяч 360 евро). Таким образом, можно утверждать, что совершена первая в мировом футболе криптосделка.

«Мы оформили эту сделку, чтобы о нас заговорили в мире. На телевидении нам уделяют столько внимания, словно мы большой клуб. Мы гордимся этим», — сказал президент клуба Халдун Шехит.

«Я — первый, кого купили таким образом, — заявил футболист Омер Фарук Кироглу. — Президент клуба сказал, что мы делаем что-то новое. Мы открыты для инноваций. Надеюсь, этот опыт будет полезен как для меня, так и для клуба».

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