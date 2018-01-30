На Львовщине заблокирована дорога возле границы с Польшей

Во Львовской области заблокирована трасса, ведущая к пропускному пункту через государственную границу Украины с Польшей. Планирующим поездку через «Рава-Русская — Гребенне» лучше выбрать другой пропускной пункт. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Акция по блокированию дороги началась около 19.00 30 января. Участники блокирования постоянно ходят по пешеходному переходу, не давая двигаться транспорту.

В прошлые разы трассу блокировали лица, недовольные новыми правилами ввоза товаров в Украину, вступившими в силу 1 января. На этот раз протестовать вышли люди, недовольные работой таможни.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 января ограничен ввоз в Украину товаров одним человеком, отсутствовавшим в стране более 24 часов. Суммарная стоимость товаров не должна превышать 500 евро, а вес — 50 килограмм. Так называемые «челноки», недовольные новыми правилами, регулярно устраивают акции протеста возле пункта пропуска.