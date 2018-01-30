В Александрии полицейские заставили местного жителя продавать наркотики

38-летний полковник — начальник сектора уголовного розыска Александрии и его 40-летний заместитель майор попались на том, что заставляли местного жителя продавать наркотики. При этом прибыль силовики забирали себе. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-офицер Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова.

«Операция по разоблачению двоих высокопоставленных сотрудников полиции проводилась Департаментом внутренней безопасности совместно с прокуратурой и СБУ. К нам поступила информация о том, что полковник и майор угрозами заставляют местного жителя сначала покупать, а потом реализовывать наркотики. Причем покупка психотропных и наркотических веществ для дальнейшей продажи, таких, как опий, амфетамины и так называемый „фен“ производилась в местах, на которые указывали правоохранители», — рассказала пресс-офицер.

«Мужчина, чтобы его не посадили за указанные действия, обязан был каждый месяц платить сотрудникам уголовного розыска своеобразную дань в размере 10 тысяч гривен. С какого-то момента за полицейскими, которые по сути занимались „крышеванием“ наркобизнеса, начали следить сотрудники департамента внутренней безопасности и поймали на горячем — в момент получения очередной суммы денег от реализатора. При задержании у полковника Нацполиции в кармане было обнаружено несколько пакетиков с белым порошком, предположительно метамфетамином. Наркотики были обнаружены у полицейских и дома. В ближайшее время „оборотням в погонах“ будет объявлено о подозрении и будет избрана мера пресечения», — добавила Орлова.

Напомним, ранее в Кировоградской области был разоблачен патрульный полицейский, который организовал группировку, производившую и продававшую наркотики.