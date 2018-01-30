Убийство депутата на охоте могут признать неумышленным, - прокуратура

В ближайшее время дело о гибели на охоте заместителя главы Лебединской районной администрации, депутата Ивана Легкого может быть переквалифицировано на «убийство по неосторожности». Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Пока не установлено, что убийство Ивана Легкого было умышленным. Если в ближайшее время это так и не подтвердится, то дело могут переквалифицировать на другую, менее тяжкую статью — „Убийство по неосторожности“. В случае, если вина частного предпринимателя, из ружья которого был застрелен депутат, будет доказана, то его в таком случае будет ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — объяснила представитель прокуратуры.

В прокуратуре также опровергли, что чиновник был убит запрещенной в Украине картечью.

«Депутат был застрелен в затылочную часть головы охотничьей пулей, — рассказала Науменко. — Упоминания о картечи в уголовном производстве пока нет. Однако еще не проведены все необходимые экспертизы».

Днем ранее частный предприниматель, которого считают виновным в гибели чиновника, прошел проверку на полиграфе. Детектор лжи показал, что у бизнесмена не было умысла на убийство депутата и все произошло случайно.

Напомним, 28 января в Сумской области на охоте был застрелен заместитель главы Лебединской районной администрации, депутат райсовета Иван Легкий.