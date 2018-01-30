Популярный американский актер Марк Саллинг повесился
Во вторник, 30 января, в Лос-Анджелесе был найден мертвым популярный американский актер и музыкант Марк Саллинг. Ему было всего 35 лет. Известность пришла к нему благодаря комедийному сериалу «Хор», в котором он играл Ноа Пакермана.
Тело Марка нашли утром рядом с бейсбольной площадкой неподалеку от его дома. Полиция считает, что актер повесился.
TMZ сообщает, что у Саллинг были серьезные проблемы с законом. В январе 2013 года девушка обвинила Марка в том, что он принудил ее к незащищенному сексу. Актер выдвинул встречные обвинения в клевете и лжесвидетельстве. В марте 2015 года Саллинг и девушка достигли примирения, не доводя дела до суда.
Казалось, неприятности были позади. Однако в декабре 2015 года полиция Лос-Анджелеса провела дома у Марка обыск. В его компьютере, как выяснилось, хранились не менее 50 тысяч детских порнографических фотографий и видео.
После этого карьера Саллинга была сломана. Его исключили из актерского состава сериала «Боги и тайны», с ним отказывались работать киностудии и телеканалы. Марк пытался несколько раз заключить сделку с прокуратурой, но это ему не удалось. В сентябре 2017 года в окружном суде Лос-Анджелеса началось судебное разбирательство. В начале октября звезда «Хора» признал себя виновным в хранении детской порнографии.
Приговор Марку Саллингу судья должен был вынести в марте. Ожидалось, что ему дадут от четырех до семи лет тюремного заключения. До марта актера освободили под залог, запретив подходить ближе 100 метров к школам, детским и спортивным площадкам, бассейнам, паркам.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер! ”