В двух городах школы закрылись на карантин из-за гриппа
В Виннице во всех школах с 31 января объявили карантин. Вынужденные каникулы продлятся до 6 февраля.
Как сообщает городской совет Винницы, карантин призван сдержать распространение гриппа и ОРВИ среди детей. В городе с 15 января четко прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших. В ряде школ (№ 25, № 4, № 9), треть учеников не ходит на занятия из-за болезни.
По данным департамента здравоохранения, в Виннице с начала эпидемического сезона зарегистрировано 38 836 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. 59% случаев приходится на детей. За последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2733 человека, из них 67,3% — несовершеннолетние.
Частичный карантин объявили и в Запорожской области. В связи с высоким уровнем заболеваемости детей ОРВИ в Запорожье полностью приостановлен учебный процесс в двух школах Заводского района и в 32 классах. Также закрыты восемь классов в трех школах Энергодара, два класса в школе Мелитопольского района и один класс в школе Токмакского района.
Медики отмечают, что в Запорожской области 72% заболевших гриппом и ОРВИ — дети.
Напомним, ни в одной из областей Украины эпидемический порог по гриппу и ОРВИ пока не превышен, но при сохранении тенденции есть вероятность эпидемии в отдельных регионах.
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