Facebook вновь поменял пользователям ленту новостей

В социальной сети Facebook вновь поменялся алгоритм формирования ленты новостей пользователя. Ранее в этом году решено было отдать приоритет публикациям от родных и друзей. Потом в рамках борьбы с фейками преимущество получили новости из проверенных источников. И вот основатель социальной сети Марк Цукерберг анонсировал очередное новшество: в первую очередь в ленте будут появляться региональные новости, новости из местных источников.

По словам Цукерберга, новый алгоритм — не его инициатива, а ответ на запросы пользователей.

«Люди постоянно говорят нам, что хотят видеть больше местных новостей на Facebook. Местные новости помогают нам понять проблемы, имеющие значение для наших сообществ и влияющие на нашу жизнь. Исследования показывают, что чтение местных новостей напрямую коррелирует с гражданской вовлеченностью. Люди, которые знают, что происходит вокруг, с большей вероятностью помогут изменить ситуацию», — отмечает основатель Facebook.

Новая политика будет сначала опробована на пользователях из США, но в течение года планируется расширить охват.

Напомним, согласно данным внутренней статистики Facebook, количество украинских пользователей социальной сети достигло 11 миллионов.