Короля Артура нарекли выходцем с территории Украины

Украинский историк и политолог Александр Палий высказал мнение о том, что легендарный король племени бриттов Артур, живший, согласно преданию, в V—VI в еках нашей эры, мог быть выходцем с территории современной Украины. Об этом он написал в Facebook.

По информации Палия, в Великобритании «с недавних пор» популярна теория о том, что король Артур являлся сарматом (кочевое племя, населявшее территорию современной Украины с III века до нашей эры вплоть до II века нашей эры).

«Аргументы не то что однозначные, но весомые», — указал Палий. «Во-первых, римляне действительно в конце II века нашей эры поселили в Британии 5,5 тысяч сарматских наемников-кавалеристов для защиты северного вала Адриана. Во-вторых, легендарный Артур с его рыцарями — тяжелые воины-конники, типичные для сарматов так называемые катафрактарии и нетипичные для местного кельтского населения», — написал Палий.

«В-третьих, легенда с мечом эскалибуром, который нужно было извлечь из камня, чтобы стать королем, слишком сарматская по мотивам. У сарматов, как и у скифов, существовал культ меча, культовые мечи на вершине жертвенников», — отметил Палий.

«Вдобавок, местные филологи нашли в Великобритании немало собственных названий местностей, возможно, сарматского происхождения. Все это довольно смутно. Но, теоретически, вполне такое могло быть, так как зафиксированное в письменных источниках число сарматских наемников — очень немалое для острова», — резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что британская школьница нашла в озере меч, который мог принадлежать королю Артуру.