НБУ: в Украине уменьшилась доля мошеннических операций с банковскими картами

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблуновский заявил, что в 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам уменьшилась и составила 0,0077%. Такую информацию он озвучил на брифинге, передает FinClub.

«В 2017 году доля мошеннических операций по отношению ко всем операциям по картам составила 0,0077%, то есть это 77 гривен на 1 млн гривен, потраченных с помощью карточки», — подсчитал Яблуновский.

Отмечается, что в 2016 году эта цифра была близка к 0,01%, что составляет 100 гривен на 1 млн. При этом средний чек в мошенничестве за год вырос с 1900 гривен до 2100.

Ранее киберполиция сообщала, что наиболее распространенными видами кибермошенничества в сфере электронных платежей и карточных расчетов стали скимминг, вирусное заражение банкоматов, Black-Box атаки и несанкционированное списание средств с помощью онлайн-банкинга.

Также напомним, что в киберполиции потребовали определить статус криптовалюты или запретить ее в Украине.