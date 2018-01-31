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Алекс Азар

Новый глава Минздрава США заявил о своих украинских корнях

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 1:55 102

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Глава министерства здравоохранения и социальных услуг США Алекс Азар во время церемонии приведения к присяге в Белом доме сказал, что в его роду были выходцы из Украины. Об этом сообщает собственный корреспондент «Укринформа».

«Для меня честь стать сегодня 24-м министром здравоохранения и социальных услуг — здесь, в Соединенных Штатах. Только в Америке выпадает такая возможность внуку и правнуку иммигрантов из Ливана, Украины, Англии и Швейцарии», — сказал Азар.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что новый министр приложит все усилия, чтобы граждане США получили доступное и качественное лечение.

Напомним, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун — американка с украинскими корнями — заявила, что в стране с августа прошлого года корью заболели 6500 человек.

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