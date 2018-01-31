Ученые почти победили болезнь Паркинсона

Результаты опытов, которые проводились на мышах, дают большие надежды на получение новых подходов к лечению болезни Паркинсона. Об этом пишет «Телекритика».

К тому же новый метод выходит далеко за рамки этой болезни и других нейродегенеративных заболеваний, распространяясь на процессы старения организма в принципе. Проблема связана с отмирающими клетками, которые задерживаются в тканях и пребывают в анабиозе — состоянии, при котором процессы настолько замедлены, что отсутствуют видимые проявления жизни.

Открытие может стать поворотным моментом в лечении нейродегенеративных заболеваний. «Это совершенно новый способ найти потенциальные медикаменты и взглянуть на нейродегенеративное заболевание под другим углом», — говорит Марко Демария, молекулярный биолог из Гронингенского университета в Нидерландах.

Болезнь Паркинсона поражает около 10 миллионов человек по всему миру и проявляется, когда определенные типы нейронов в мозге повреждаются или полностью отмирают. Нейроны, о которых идет речь, производят допамин. Это вещество оказывает прямое влияние на то, чтобы мозг мог производить плавные и скоординированные физические движения.

Марко Демария и ученые из Института исследований старения Бака в Калифорнии предположили, что в болезни Паркинсона могут участвовать другие клетки мозга — астроциты. Старея, астроциты прекращают делиться и начинают выделяют химические вещества, вызывающие локальное воспаление, наносящее вред нейронам.

Ученые сообщают, что в мозговой ткани, взятой у умерших пациентов с болезнью Паркинсона, содержались более старые астроциты, чем в здоровой ткани мозга. Они также обнаружили, что облучение астроцитов гербицидом под названием «паракват» обратило клетки из здорового состояния в изношенное, дряхлое — или, по терминологии ученых, «зомбиподобное». Преобразование клеток в это состояние является частью естественной защиты организма от рака: когда клетки находятся под угрозой неконтролируемого роста, старение держит их под контролем.

Ученые использовали паракват на шестимесячных мышах. Он продуцировал старение астроцитов в мозге у животных, и тесты показали, что у них возникли физические трудности, в частности с координацией движений.

После этого ученые ввели мышам препарат, который наоборот разрушает эти же состарившиеся клетки. Оказалось, что он защищал мышей и сохранял их координацию. «Они могут нормально передвигаться по своим клеткам, — сказал Демария. — Они почти неотличимы от здоровых мышей».

Ученые подозревают, что химические вещества, которые выделяются стареющими астроцитами, особенно вредны для нейронов и выработки допамина. Предыдущие исследования показали, что они влияют на здоровье и процессы старения. В 2016 году Ян ван Дюрсен из клиники Майо в Миннесоте рассказал, что при «вымывании» стареющих клеток подопытные мыши живут на 20% дольше.

Демария считает, что этот метод сможет в один прекрасный день защитить людей от болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний, но ученые нуждаются в новых препаратах для «нацеливания» на нужные «зомби"-клетки. Одно из главных препятствий, которое им нужно преодолеть, состоит в том, что, хотя некоторые стареющие клетки в организме вызывают болезни старости, другие отмирающие клетки невероятно ценны — они помогают заживлять раны. «Мы знаем клетки, на которые хотим нацеливаться, но на данный момент у нас нет нужных инструментов для этого. Мы пока не можем ориентироваться только на плохие клетки».

Профессор Дэвид Декстер, заместитель директора организации по исследованиям болезни Паркинсона в Великобритании, сказал: «Дальнейшие исследования необходимы для понимания того, способствует ли старение организма потере клеток у людей с Паркинсоном. У нас открываются новые пути для лечения, которые смогут однажды замедлить или остановить прогрессирование болезни».

Ранее сообщалось о том, что во Франции умер лучший шеф-повар XX века Поль Бокюз, который в последнее время он страдал от болезни Паркинсона.