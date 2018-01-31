Во время крушения вертолета в Южной Калифорнии погибли три человека
Представители полиции города Ньюпорт-Бич в Южной Калифорнии сообщили о том, что в результате падения вертолета на жилой дом пострадали три человека. Об этом сообщает NBC.
«Полицейский отдел Ньюпорт-Бич сообщил, что четыре человека находились на борту вертолета, который упал на жилой дом.
Один из пострадавших выжил и дал показания правоохранителям", — говорится в сообщении.
Также пострадали два местных жителя.
Сотрудники аэропорт имени Джона Уэйна определил модель вертолета как «Робинсон 44».
Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж.
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