Во время крушения вертолета в Южной Калифорнии погибли три человека

Представители полиции города Ньюпорт-Бич в Южной Калифорнии сообщили о том, что в результате падения вертолета на жилой дом пострадали три человека. Об этом сообщает NBC.

«Полицейский отдел Ньюпорт-Бич сообщил, что четыре человека находились на борту вертолета, который упал на жилой дом.

Один из пострадавших выжил и дал показания правоохранителям", — говорится в сообщении.

Также пострадали два местных жителя.

Сотрудники аэропорт имени Джона Уэйна определил модель вертолета как «Робинсон 44».

Инцидент произошел во вторник в округе Ориндж.

BREAKING: At least 3 killed as helicopter crashes into house in Newport Beach, Calif. — KABC pic.twitter.com/rFDW3XunSp — Breaking911 (@Breaking911) 30 января 2018 г.



