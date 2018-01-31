Из Госпогранслужбы уволили более 700 коррупционеров, — Цигикал

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал заявил, что в связи с причастностью к коррупционной деятельности из ведомства уволены 742 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«В рамках антикоррупционной программы реформированы подразделения внутренней безопасности и введены новые формы предупреждения коррупционных действий. Так, по негативным статьям уволены 742 человека, 31 из них — с лишением воинского звания, 12 — по приговору суда. К административной ответственности привлечены 10, к уголовной — 26 человек», — рассказал Цигикал на заседании коллегии.

В то же время он отметил, что от получения неправомерной выгоды отказались около 1,1 тысячи пограничников.

Напомним, что по данным опроса, проведенного представителями Американской торговой палаты в Украине, наиболее коррумпированными учреждениями респонденты назвали суды (71%), налоговые и таможенные органы Государственной фискальной службы (54%), а также местные органы власти (34%).

Ранее сообщалось, что сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту «Борисполь» задержали вербовщика боевиков.