В Британии в самолете обнаружили полтонны кокаина, — полиция
Представители пограничной службы Великобритании в понедельник, 29 января, обнаружили около 500 кг кокаина в чемоданах на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо. Об этом сообщает BBC.
В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что это одна из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране.
По подозрению в импорте наркотиков были задержаны пять пассажиров — два британца, два испанца и итальянец.
Представитель пограничной службы рассказал, что офицеры обыскали самолет и обнаружили наркотики в 15 чемоданах, в каждом было от 34 до 37 пакетов весом около килограмма каждый. Отмечается, что самолет прибыл из колумбийской столицы Богота, стоимость обнаруженного наркотика оценивается приблизительно в 50 млн фунтов стерлингов (около 70,6 млн долларов). Членов экипажа самолета допросили и отпустили без предъявления обвинений.
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