В Британии в самолете обнаружили полтонны кокаина, — полиция

Представители пограничной службы Великобритании в понедельник, 29 января, обнаружили около 500 кг кокаина в чемоданах на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо. Об этом сообщает BBC.

В британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью заявили, что это одна из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране.

По подозрению в импорте наркотиков были задержаны пять пассажиров — два британца, два испанца и итальянец.

Представитель пограничной службы рассказал, что офицеры обыскали самолет и обнаружили наркотики в 15 чемоданах, в каждом было от 34 до 37 пакетов весом около килограмма каждый. Отмечается, что самолет прибыл из колумбийской столицы Богота, стоимость обнаруженного наркотика оценивается приблизительно в 50 млн фунтов стерлингов (около 70,6 млн долларов). Членов экипажа самолета допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что в США были задержаны 80-летние супруги, перевозившие 30 килограммов марихуаны в качестве «рождественских подарков».