Чиновник из «Киевводоканала» задержан на взятке в 173 тысячи грн, — Генпрокуратура

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил о том, что правоохранительные органы задержали сотрудника ЧАО «Киевводоканал» и двух его «помощников» на получении взятки на общую сумму 173 тыс. грн. Об этом он написал в Facebook.

По информации Лысенко, общая сумма взятки составила 173 тысячи гривен.

При этом, уточнил он, часть неправомерной выгоды получена в виде компьютерной и бытовой техники, стоимость которой 140 тысяч гривен, а часть в виде денег — 33 тысяч гривен.

Представитель ГПУ сообщил, что правоохранители установили, что руководитель одного из структурных подразделений ЧАО «Киевводоканал» с помощью посредников организовал дополнительный способ «заработка» денег, за который предусмотрена уголовная ответственность.

По словам Лысенко, за определенное вознаграждение сотрудник «Киевводоканала» закрывал глаза на правонарушения и не принимал мер административного воздействия в отношении субъектов хозяйствования. В частности, не начислял штрафные санкции за сброс в канализационную сеть сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Спикер Генпрокуратуры добавил, что фигурантам дела сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Ранее сообщалось о том, что троим харьковским полицейским объявлено о подозрении в коррупционных преступлениях.