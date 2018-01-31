Трамп намерен дать гражданство США 1,8 млн "мечтателей"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация предложила план по натурализации 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, которые приехали в страну в детском возрасте (так называемые «мечтатели»). Об этом он сказал в своем обращении к обеим палатам Конгресса «О положении страны», передает 112.ua.

«Первая основа нашей иммиграционной системы — путь к гражданству для 1,8 миллиона нелегальных иммигрантов, которые были привезены сюда своими родителями в молодом возрасте — это охватывает почти в три раза больше людей, чем предлагала предыдущая администрация», — сказал американский президент.

Трамп уверен, что те, кто удовлетворяют требованиям образования и труда, проявляют хороший характер, смогут стать полноправными гражданами США.

Кроме того, решить проблему нелегальной миграции американский президент намерен с помощью строительства стены на границе с Мексикой, прекращения визовой лотереи и так называемой «цепной миграции», когда члены семьи иностранцев приезжают в США поэтапно, друг за другом.

Президент США Дональд Трамп выступил со своей первой ежегодной речью перед обеими палатами Конгресса вечером, во вторник, (ранним утром в среду по Киеву). Темой выступления стало «построение безопасной, сильной и гордой Америки». В выступлении Трамп затронул темы экономики, национальной безопасности, инфраструктуры, торговли и миграции.

Ранее глава комитета Конгресса США обвинил Белый дом в бездействии относительно Кремля.