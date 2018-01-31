Корпорация "Рошен" инвестирует 90 млн грн в создание Roshen Plaza
Корпорация «Рошен» намерена в 2018 году инвестировать 90 млн грн в создание общественного пространства на территории кондитерской фабрики под названием Roshen Plaza. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Roshen Plaza — это условное название проекта реконструкции и благоустройства территории Киевской кондитерской фабрики Roshen. Фабрика не прекращает свое существование, но мощности ее уменьшаются», — говорят в компании.
В конце весны на территории фабрики откроют демонстрационный центр с линией производства шоколадных плиток, а до конца года будет завершен первый этап благоустройства площади и открыто бесплатную сезонную каток площадью более 2 тыс. кв метров.
Второй этап благоустройства завершится в 2019 году. Планируют установить динамический фонтан и создать технический комплекс для видеопроекции и светло-музыкального шоу.
Работы по реконструкции продлятся до 2020 года.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года корпорация «Рошен» отчиталась об уплате 1,21 млрд грн налогов с начала года.
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