Хроника АТО: украинская армия понесла потери
За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.
Так, противник применил 82-миллиметровые минометы при обстреле наших опорных пунктов под Песками и Лебединским на Донецком направлении. По Водяному били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за Украину», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, 29 января оккупационные войска совершили один обстрел позиций нашей армии, украинские воины не пострадали.
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