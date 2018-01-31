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Война на Донбассе

Хроника АТО: украинская армия понесла потери

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 7:12 206

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За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, противник применил 82-миллиметровые минометы при обстреле наших опорных пунктов под Песками и Лебединским на Донецком направлении. По Водяному били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за Украину», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 29 января оккупационные войска совершили один обстрел позиций нашей армии, украинские воины не пострадали.

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