Хроника АТО: украинская армия понесла потери

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Так, противник применил 82-миллиметровые минометы при обстреле наших опорных пунктов под Песками и Лебединским на Донецком направлении. По Водяному били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«К сожалению, среди наших военнослужащих снова есть потери. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за Украину», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 29 января оккупационные войска совершили один обстрел позиций нашей армии, украинские воины не пострадали.