ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.31 января 2018

На днях встречался с Патоном Борисом Евгеньевичем. Да-да, с тем самым — легендарным академиком и сыном легендарного академика, бессменным президентом украинской Академии наук. Встреча с ним стала для меня настоящим потрясением. И не только потому, что не каждый день удается поговорить с человеком, которому скоро исполнится 100 лет. Его светлый живой ум, его потрясающая память, позволяющая без каких-либо усилий над собой извлекать из далекого прошлого подробности исторических событий и точные цитаты заявлений, прозвучавших десятки лет назад, его энергичность абсолютно самодостаточного человека, не страдающего старостью, не могут не вызывать искреннего восхищения.

Борис Евгеньевич первым начал вспоминать о нашем знакомстве, случившемся почти 27 лет назад. Это было в киевском спорткомплексе «Наука» на проспекте Вернадского, куда я с супругой пришел учиться держать в руках теннисную ракетку и вдруг увидел немолодого, стремительно передвигавшегося по корту мужчину в спортивных шортах и оголенным торсом, которому все что-то пытались подсказывать, хотя он в этом не нуждался. Этим мужчиной был академик Патон. Мы восторженно наблюдали за тем, как 72-летний ученый уже второй час подряд проводил тренировку, а потом, лихо подхватив полотенце, отправился в бассейн, чтобы проплыть обычный для него километр.

Глядя на прекрасно сложенную спортивную фигуру академика, на его, простите за подробности, гладкую кожу и упругие мышцы, я, помнится, мечтательно произнес: вот бы и мне в таком возрасте так выглядеть… Потом мы не раз встречались на корте. Борис Евгеньевич на правах опытного теннисиста подсказывал мне какие-то совершенно элементарные вещи и в игре безжалостно наказывал за ошибки. Интересно, что рядом с нами частенько подолгу тренировался шустрый мальчонка, который сейчас многим известен как игрок первой мировой сотни Саша Долгополов. И это еще одно подтверждение старой истины о том, что упорство и труд все перетрут…

Мало кто знает, что академик Патон почти до 80 лет катался на травмоопасных водных лыжах. Что, в конце концов, и привело его к нескольким переломам и непростым операциям. Но любви к регулярным занятиям это не помешало, и плаванием он продолжал заниматься буквально до последнего времени.

Конечно, сегодняшней хорошей физической формой Борис Евгеньевич обязан не только многолетним занятиям спортом, но и, очевидно, генам, доставшимся ему от родителей и, как говорится, старой закалке. Ведь на своем веку ему пришлось пережить немало разных испытаний. И все-таки не будь в его жизни регулярных занятий любимыми видами спорта, все наверняка выглядело бы по-другому. Поэтому, поздравляя сегодняшних именинников и желая им традиционно добра и счастья, не могу удержаться от пожелания всегда держать себя в хорошей спортивной форме. Так, как это умеет делать вызывающий у меня по-прежнему восхищение наш легендарный Борис Евгеньевич Патон. Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

ЧЕМПИОН

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1996 — 2000

Скульптор: Salvador Furió

Размер: 35×20 cm