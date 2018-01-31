«Антимайдановец» «Топаз» уже очень скоро может выйти на свободу

«Антимайдановец» Игнат Кромской, по кличке «Топаз», приговоренный к восьми годам тюрьмы, может раньше времени выйти на свободу.

«Кромской имеет право ходатайствовать на условно-досрочное освобождение или просьбу об амнистии», сообщил его адвокат Александр Шадрин, указав при этом, что его подзащитному не засчитали дни, проведенные в СИЗО, после отмены «закона Савченко».

Напомним, «Дело Топаза» рассматривалось с лета 2015 года. Кромского обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), в участии в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 294) и в незаконном завладении транспортным средством — автомобилем Mazda-6 (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса).

30 января суд вынес окончательное решение — 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества. При этом суд указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014 года, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014 до 20 июня 2017 года) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два (по «закону Савченко»).

Таким образом, в соответствии с приговором, Кромскому надлежит провести в тюрьме еще около двух лет. При этом прокуратура требовала для обвиняемого 15 лет тюрьмы.