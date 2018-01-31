"Мрия" - не российский, а украинский самолет": 7-летний украинец нашел ошибку в британской энциклопедии (обновлено, видео, фото)

7-летний Захар Лисковой, который живет с родителями в США, нашел досадную ошибку в британской энциклопедии. В книге украинский самолет «Мрия» был назван… российским, сообщает «Голос Америки»

Мальчик записал эмоциональное видеообращение к издателям с надеждой на то, что те исправят ошибку: «Я был очень удивлен, когда прочитал, что самый большой самолет в мире — российский (!) АН-225 „Мрия“. Это утверждение неправдиво. Да, он самый большой, но не российский, а украинский. Мои родители и я родились в Украине. Для нас это очень важно, как, думаю, и для всех украинцев. Ведь это — одно из достижений, которым мы все гордимся».

Кстати, в коллектив «Антонова» уже отреагировали на эмоциональное видеообращение мальчика.

«Суровые авиаторы были растроганы до слез таким решительным ответом маленького украинца, — сообщили „ФАКТАМ“ на госпредприятии. — „Антонов“ сердечно благодарит юного патриота за активную гражданскую позицию. Благодаря таким таким людям, как этот мальчик, об Украине и ее достижениях все больше узнают в мире. От всего нашего коллектива мы хотим передать Захарчику модель „Мрии“ которая, мы уверены, станет его крылатым талисманов на пути осуществления самых заветных желаний».

Модель «Мрии» в масштабе 1\250

Как сообщали fakty.ua, самый большой в мире самолет «Мрія» впервые поднялся в небо в декабре 1988 года.