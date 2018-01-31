Юные переселенцы с Донбасса озвучили аудиокнигу для детей с нарушением зрения (фото)

Дети — вынужденные переселенцы с Донбасса подарили воспитанникам киевской школы-интерната № 5 для детей с нарушением зрения флеш-карты с аудиокнигой, в записи которой сами приняли самое живое участие.

«Аудиокнига была записана в рамках всеукраинского социального проекта «Слухаємо з «Веселка TV»: діти для дітей», — рассказала первый секретарь Национального союза журналистов Украины Лина Кущ. - Проект осуществлен на грант в 100 тысяч гривен агентства ООН по делам беженцев в Украине в рамках программы по поддержке инициатив переселенцев, которую внедряет общественная организация «КрымSOS».

Тираж аудиокниги — 300 экземпляров на флеш-носителях. Помимо воспитанников киевской школы-интерната № 5, ее на этой неделе получат воспитанники школ-интернатов для детей с особыми потребностями в Полтаве и Черновцах.

В каждой аудиокниге — 20 произведений из книги украинской писательницы Славы Световой «Жменька слів для доброго настрою». Это сказки и рассказы для детей, озвученные на украинском языке с соответствующими звуковыми эффектами и музыкой. Начитали истории не профессиональные актеры, а дети, которые занимаются в творческой мастерской «Веселка TV». На создание уникальной аудиокниги потребовалось четыре месяца.

«Самой старшей участнице проекта по созданию аудиокниги — 13 лет, младшей — 6, и она — из русскоязычной семьи вынужденных переселенцев из Луганска. В скором времени аудиорассказы можно будет послушать в интернете (с 20 февраля они будут в свободном доступе на YouTube-канале нашей организации) и на радиостанциях.

Цель нашего проекта «Слухаємо з „Веселка TV“ — создание качественных детских украинских аудиокниг, начитанных детьми-переселенцами для детей с особыми потребностями — с нарушением зрения, с диагнозом дислексия», — отметила руководитель проекта, генеральный директор общественной организации «Общественное детское интернет-телевидение и радио «Веселка ТV» Дина Ибрагимова.

«Веселка TV» — социальный проект, который до войны работал в Луганске и благодаря гранту ООН был восстановлен в Киеве. В мастерской «Веселка TV» занимаются около 70 детей, как переселенцев, так и киевлян.

*Тираж аудиокниги — 300 экземпляров на флеш-носителях

*Дети-переселенцы подарили флеш-карты с аудиокнигой воспитанникам киевской школы-интерната № 5 для детей с нарушением зрения

Ранее fakty.ua сообщали о том, что в Луганске выпустили первую в Украине аудиокнигу, озвученную детьми.

Фото Максима Терещенко