Таможенники не дали ввезти в Украину 200 приборов для майнинга криптовалюты
В аэропорту «Борисполь» бдительные таможенники перекрыли схему ввоза в Украину устройств для майнинга криптовалюты. Дорогостоящее оборудование было приобретено в Гонконге. Таможенному контролю на ввозе правонарушители умышленно предъявили документы с ложными сведениями о стоимости товара.
Как сообщает Государственная фискальная служба, дело закончилось открытием административного производства о нарушении таможенных правил (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Двести дорогих приборов изъяты до решения суда.
Минимальная стоимость изъятой партии товара, согласно данным с сайта гонконгского производителя, составляет эквивалент 13 млн гривен.
Напомним, по состоянию на 31 января курс самой популярной криптовалюты — биткойна — составляет 9800 долларов.
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