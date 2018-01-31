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устройство для майнинга

Таможенники не дали ввезти в Украину 200 приборов для майнинга криптовалюты

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 16:30 157

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В аэропорту «Борисполь» бдительные таможенники перекрыли схему ввоза в Украину устройств для майнинга криптовалюты. Дорогостоящее оборудование было приобретено в Гонконге. Таможенному контролю на ввозе правонарушители умышленно предъявили документы с ложными сведениями о стоимости товара.

Как сообщает Государственная фискальная служба, дело закончилось открытием административного производства о нарушении таможенных правил (ст. 483 Таможенного кодекса Украины). Двести дорогих приборов изъяты до решения суда.

Минимальная стоимость изъятой партии товара, согласно данным с сайта гонконгского производителя, составляет эквивалент 13 млн гривен.

Напомним, по состоянию на 31 января курс самой популярной криптовалюты — биткойна — составляет 9800 долларов.

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