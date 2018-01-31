Родным Сущенко вручили журналистский орден «За мужество»

Анжелике и Юлии Сущенко, жене и дочери украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно арестованного в России, вручили в среду, 31 января, награду Премии имени Андрея Сахарова — журналистский орден «За мужество», сообщает «Укринформ».

«Отец очень благодарен за вручение премии, это было очень неожиданно. Он старается держаться, и я горжусь, что я дочь такого отца и что он хороший пример профессионализма, отца, друга, мужа», — сказала на церемонии дочь журналиста Юлия Сущенко.

Также награды были удостоены двое крымчан: политузник, кинорежиссер Олег Сенцов и журналист Николай Семена, которого оккупационные власти полуострова преследовали за профессиональную деятельность.

Премия имени Сахарова «За журналистику как поступок» была основана в 2001 году предпринимателем и правозащитником Хельсинской группы Петром Винсом как благодарность Андрею Сахарову за поддержку во время преследования советским режимом семьи Петра. В 2017 году по инициативе организаторов для настоящих борцов за правду был учрежден орден «За мужество».

Как сообщали fakty.ua, Роману Сущенко суд продлил срок содержания под стражей до 30 марта.

Фото ukrinform.ua