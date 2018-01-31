Киевлян просят закрыть окна и не ходить рядом с деревьями

В Киеве до конца дня 31 января ожидается шквалистый ветер с порывами до 15−18 м/с. В столичном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций просят жителей города соблюдать меры предосторожности: все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Тем, кто находится на улице, спасатели советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач. Представляют опасность и деревья, особенно тополя. Рядом с ними лучше не стоять и не парковать транспорт. При усилении ветра лучше всего зайти в ближайшее здание или воспользоваться естественным укрытием.

При падении деревьев, веток, а также при травмировании людей жителям города рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Напомним, на 1 февраля синоптики обещают в Киеве погоду без осадков. Ночью ожидается −3…−5°, днем +4…+6°.