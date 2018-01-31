Переговоры в Минске часто безрезультатные, но без них будет еще хуже, – политолог

В среду, 31 января, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе встречалась в 80 раз. Как заявил «ФАКТАМ» народный депутат прошлых созывов, политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил, надежд на результативное заседание 31 января очень мало. По словам эксперта, «Россия готовится к президентским выборам и Путин демонстрирует показательную неуступчивость. Единственное, на что можно надеяться, так это на продолжение процесса по обмену пленными и на возможное достижение договоренностей о допуске миссии Красного Креста на оккупированные территории Донбасса. Скорее всего, обмены будут идти, но стрельба на востоке Украины не прекратится. По крайней мере до президентских выборов в России ситуация на Донбассе серьезно не изменится».

Тарас Чорновил так аргументировал необходимость пролонгации существующей переговорной площадки в столице Беларуси:

«Минские соглашения были не самыми выгодными для Украины, но они позволили остановить наступательные операции России на Донбассе. Долгие, нудные, часто бесплодные переговоры в белорусской столице необходимы, поскольку без них будет еще хуже. При этом не стоит забывать, что санкции на Россию были наложены именно за невыполнение РФ Минских соглашений».

Как ранее сообщали fakty.ua, вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко надеется, что 31 января в белорусской столице удастся достичь договоренности о новом обмене удерживаемых лиц, добиться разблокирования работы пункта пропуска на Луганщине «Золотое» и решить вопрос о допуске бригад к ремонту поврежденных объектов инфраструктуры.

