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фуникулер

В Киеве снова заработал фуникулер

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 17:10 43

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После девяти часов ремонтных работ киевский фуникулер возобновил работу. С 16.00 перевозка пассажиров осуществляется в обычном режиме, техническая неисправность устранена.

Работа фуникулера была приостановлена около семи часов утра по техническим причинам. В «Киевпастрансе» объяснили, что необходимо было заменить лопнувшую пружину на одном из вагончиков. На время ремонта было организовано автобусное сообщение.

Напомним, киевский фуникулер остается очень востребованным видом транспорта, особенно во время массовых мероприятий в центре города. В новогоднюю ночь фуникулером воспользовалось рекордное количество пассажиров — свыше 37 тысяч.

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