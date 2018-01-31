В Киеве снова заработал фуникулер

После девяти часов ремонтных работ киевский фуникулер возобновил работу. С 16.00 перевозка пассажиров осуществляется в обычном режиме, техническая неисправность устранена.

Работа фуникулера была приостановлена около семи часов утра по техническим причинам. В «Киевпастрансе» объяснили, что необходимо было заменить лопнувшую пружину на одном из вагончиков. На время ремонта было организовано автобусное сообщение.

Напомним, киевский фуникулер остается очень востребованным видом транспорта, особенно во время массовых мероприятий в центре города. В новогоднюю ночь фуникулером воспользовалось рекордное количество пассажиров — свыше 37 тысяч.