В Киеве снова заработал фуникулер
После девяти часов ремонтных работ киевский фуникулер возобновил работу. С 16.00 перевозка пассажиров осуществляется в обычном режиме, техническая неисправность устранена.
Работа фуникулера была приостановлена около семи часов утра по техническим причинам. В «Киевпастрансе» объяснили, что необходимо было заменить лопнувшую пружину на одном из вагончиков. На время ремонта было организовано автобусное сообщение.
Напомним, киевский фуникулер остается очень востребованным видом транспорта, особенно во время массовых мероприятий в центре города. В новогоднюю ночь фуникулером воспользовалось рекордное количество пассажиров — свыше 37 тысяч.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”