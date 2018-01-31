Детский инфекционист Людмила Палатная: «При ветрянке смазывать сыпь зеленкой нельзя»

В Украине много непривитых детей. Неуди­вительно, что время от времени медики бьют тревогу: полиомиелит, столбняк, а сейчас — вспышка кори. Врачи предупреждают: корь — это цветочки, ягодки будут, когда «поднимет голову» дифтерия. Какие симптомы кори? Как заподозрить дифтерию? Чем опасна ветрянка? Что делать, если высокая температура при гриппе не снижается? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней На­цио­нального медицинского университета имени А. А. Бо­гомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

*— Здравствуйте, Людмила Александровна! Звонит Екатерина из Бучи Киевской области. Мой внук родился недоношенным, поэтому прививать его начали в три с половиной года. Пока сделали одну прививку КПК (корь, паротит и краснуха). Ему грозит корь?

— Нет. Уже после первой прививки малыш защищен, но для создания хорошего иммунитета необходима ревакцинация. А стойкий пожизненный иммунитет возникает только после того, как ребенок переболел корью. Кстати, редко, но бывают случаи заболевания привитых детей. Однако у них болезнь протекает намного легче.

* — «ФАКТЫ»? Беспокоит Ирина Евгеньевна, киевлянка. Мой внук, которому десять месяцев, привит по календарю. Знаю, что вакцинация от кори проводится в 12 месяцев, но поскольку сейчас в Киеве вспышка, можно привить внука раньше?

— Раньше прививать ребенка нельзя. Хотя в некоторых странах делают прививку от кори и в девять месяцев. Важно знать, что если непривитый малыш общался с больным корью, то после контакта в течение шести дней можно ввести препарат, который называется нормальный человеческий иммуноглобулин.

* — Прямая линия? Это Елена из Белгород-Днестровского Одесской области. У нас тревожная ситуация с корью, а у меня трое детей и младший не привит. Как отличить корь от острого респираторного заболевания?

— Поначалу корь напоминает простуду: заболевание начинается остро, повышается температура, причем обычно до 37,5—38 градусов, но иногда достигает 39 и даже 40. Возникают катаральные явления: сухой кашель, насморк, першение в горле, конъюнктивит. Характерный признак кори — слезотечение и светобоязнь. Ребенок жмурится, ему трудно смотреть на свет.

Врач, пришедший на вызов, должен обязательно осмотреть слизистую щек ребенка. Если увидит высыпания, напоминающие рассыпанную манную крупу (пятна Филатова-Коплика), — это корь. Пятна возникают на слизистой оболочке щек, деснах, конъюнктиве глаз, могут быть на половых органах. Также врач должен уточнить, был ли ребенок привит, где и с кем общался в последние две-три недели (инкубационный период кори составляет от семи до 21 дня).

Диагноз уточняется, когда на четвертый-пятый день у ребенка появляется типичная коревая сыпь в виде пятен и папул. Сначала за ушами, на лице и шее, на второй день сыпь опускается на туловище и плечи, а на третий — на предплечья и ножки. Лицо становится одутловатым, отекают веки, и в этот период малыш кажется заплаканным, как будто только что рыдал.

Смазывать кожу кремом, прикладывать примочки с отваром трав нельзя. Со временем сыпь угасает, бледнеет и становится коричневой (это называется «цветение коревой сыпи»). А состояние ребенка постепенно улучшается: уменьшаются кашель, выделения из носа.

* — Меня зовут Наталья. Внучке (ей восемь лет) на зимних каникулах удалили бородавки на ступне, а у пятилетнего внука с рождения увеличена вилочковая железа. Оба ребенка не привиты. Что делать?

— Прививать! Если по каким-то причинам ребенок не был привит от кори по календарю — в год и шесть лет, то можно сделать прививку сейчас: ввести вакцину дважды с интервалом не меньше месяца. Увеличенный тимус не является противопоказанием. Также не имеют значения бородавки, тем более что их уже удалили.

— Мы боимся реакции после прививки.

— Дети обычно хорошо переносят прививку, но после нее могут капризничать, раздражаться. У некоторых иногда повышается температура до 37,5—38 градусов, появляется сухой кашель, небольшой насморк и даже сыпь на коже. В таких случаях врачи иногда ставят диагноз корь, хотя на самом деле это поствакцинальная реакция. Ребенку назначают жаропонижающие и препараты против аллергии.



ПРИЗНАКИ КОРИ Лихорадка не ниже 38,3 градуса.

Сухой лающий кашель и насморк.

Конъюнктивит и слезотечение, светобоязнь.

Появление характерных пятен на слизистой щек, деснах.

На четвертый-пятый день возникает пятнисто-папулезная сыпь.

* — Алло! Евгения из Запорожской области. Прочитала в Интернете, что не так страшна корь, как дифтерия. А чем?

— Высокой смертностью, а также осложнениями со стороны сердца, почек, нервной системы. Если не ввести противодифтерийную сыворотку или сделать это поздно, то вероятен неблагоприятный исход. Основной путь передачи дифтерии — воздушно-капельный, и заразиться можно при кашле, чиханье, разговоре с больным человеком. Болезнь коварна тем, что поначалу напоминает ангину (возникает интоксикация, боль в горле при глотании, температура). Дифтерийная палочка, попавшая в организм, выделяет сильный токсин, и на слизистой носа, рта, миндалин, глотки образуется фибринозная пленка. Это очень опасно, ведь ухудшается глотание, а главное — дыхание.

— Можно сделать прививку?

— Нужно! В новом календаре прививок (он утвержден Минздравом Украины в 2014 году) ревакцинация от дифтерии перенесена с 18 лет на 16 — чтобы успеть привить детей, пока они в школе. Повторять прививку следует каждые десять лет до 60 лет.



* Людмила Палатная: «Заболевший корью ребенок из-за отека век кажется заплаканным и боится смотреть на свет». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

* — Зинаида из Ивано-Франковска. От сына заразился ветрянкой муж, причем болел тяжело, с высокой температурой. Почему?

— Детские инфекции уже одним своим названием подразумевают, что болеть ими нужно в детстве. У взрослых они протекают тяжело. Ваш сын легко перенес ветрянку, а вот 15-летний подросток, в организме которого идет гормональная перестройка, будет болеть гораздо тяжелее.

— От ветрянки есть прививка?

— Прививка есть, однако она в Украине не входит в календарь обязательных, в отличие от других стран. Думаю, родители могут привить детей, которые не болели ветрянкой. Этот разумный шаг поможет предотвратить тяжелые осложнения ветряной оспы. Сама по себе ветрянка не такая безобидная, как принято считать. Одно дело — ямки на коже, которые могут остаться после того, как дети сдирают подсыхающие пузырьки и там развиваются гнойничковые осложнения, а другое — пневмония или ветряночный энцефалит.

Если вирус поражает мозжечок (заднюю часть головного мозга), то возникает шаткость при ходьбе, дрожат руки и ребенок не может нормально поднести ложку ко рту, его беспокоят головная боль, головокружение, рвота. Также после ветрянки иногда бывают флегмоны, абсцессы. Особенно опасны флегмоны тканей лица, области глаз.

Некоторые мамы, вспоминая свое детство, смазывают высыпания зеленкой. Но бриллиантовая зелень, как и фукорцин, содержат анилиновые красители, которые в большом количестве опасны. Подсушить сыпь можно с помощью присыпки, а зуд снимут антигистаминные средства.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ДИФТЕРИИ Сделать прививку: малышам — в два, четыре, шесть месяцев.

Провести ревакцинацию в 18 месяцев, а также в шесть и 16 лет.

Взрослым следует повторять прививку каждые 10 лет.

* — Беспокоит Ольга из Херсона. Мы пока не прививали годовалую дочку, и я очень боюсь коклюша.

— Ваши опасения оправданны: коклюш опасен как для детей, так и для взрослых. Но особую угрозу представляет для новорожденных и малышей первых месяцев жизни. Заразиться коклюшем можно при длительном контакте с кашляющим больным. Постарайтесь избегать общения со взрослым или подростком, которые постоянно кашляют.

Коклюш начинается с нечастого сухого кашля. Но поскольку нет температуры и слабости, то ребенок не лежит, а играет, бегает. Затем кашель нарастает, чаще в ночное время, и приступы возникают до 20—30 раз в сутки. Со временем они становятся мучительными, сопровождаются рвотой, выделением вязкой тягучей стекловидной мокроты. Уточнить диагноз помогает анализ крови, в котором количество лейкоцитов превышено больше, чем в три—пять и даже десять раз.

— Чем опасен коклюш?

— Из-за изнурительного кашля у ребенка может останавливаться дыхание — возникать эпизоды апноэ. Такие больные, а также новорожденные и малыши первого года жизни обязательно должны лечиться в инфекционном стационаре. Иногда ребенка спасает только проведение реанимационных мероприятий: подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, без которого невозможно дышать. Также коклюшная инфекция может вызвать осложнения со стороны легких (пневмонию, легочную гипертензию), мозга — энцефалопатию.

* — Звонит Анна из Пирятина Полтавской области. У меня трое детей: двое ходят в садик, а старший сын — в третий класс. Интересует, как отличить грипп от простуды?

— Грипп — тяжелая вирусная инфекция. Из всех респираторных заболеваний она самая коварная, ведь вызывает выраженную интоксикацию организма. Обычно грипп начинается остро: среди полного здоровья вдруг повышается температура до 40 градусов. Человек жалуется на жар, озноб, усиленное выделение пота, ломоту в суставах. Болят голова, глазные яблоки, мышцы всего тела, а особенно спина. Могут возникать рвота, головокружение, а также катаральные явления — заложенность носа, першение и боль в горле, сухой мучительный кашель, боль за грудиной, осиплость голоса.

— Во время эпидемии можно смазывать нос оксолиновой мазью?

— Не помешает: мазь хотя и немного, но защитит от вирусов. Раньше опытные инфекционисты советовали еще смазывать носовые ходы хорошо смоченным кусочком хозяйственного мыла. Вирус проникает через слизистую носа и рта, глаз. Поэтому старайтесь не прикасаться немытыми руками к лицу, а при чиханье и кашле желательно пользоваться одноразовыми салфетками.

Как можно чаще мойте руки с мылом и напоминайте об этом детям. Если такой возможности нет, используйте увлажняющие салфетки. Вернувшись домой, полезно промыть слизистую носа (подсоленной водой или раствором фурацилина), пополоскать горло — это уменьшает возможность заражения.

А вообще, самая надежная защита от гриппа — вакцинация. Я прививаюсь сама и настаиваю, чтобы прививку сделала вся моя семья. Вакцинация предупреждает тяжелое течение гриппа и осложнения. Конечно, оптимальное время для введения вакцины — осень (сентябрь-октябрь), но прививки можно делать и в течение всего сезона гриппа. Иммунитет формируется, начиная с седьмого дня, и через две недели человек будет защищен.

* — Это Марина из Киева. Когда пятилетняя дочка болеет, иногда трудно сбить температуру жаропонижающим. Можно обтереть ребенка уксусом?

— Да, но разбавьте его наполовину водой. Жар также уменьшится, если поставить малышке клизму с водой комнатной температуры. Полезно ребенка обильно поить: теплым чаем с добавлением меда, калиной, малиной.

Обычно температура плохо снижается при поражении ребенка вирусом. Для детей до пяти лет особенно опасен грипп. Поэтому не стоит заниматься самолечением. Лучше вызвать врача, который грамотно оценит состояние больного, подберет лечение. Если температура критически высокая и долго не снижается, ребенок тяжело дышит, у него возникают судороги, тошнота и рвота, излишне возбужден или заторможен — вызывайте «неотложку» или даже «скорую». Такого больного нужно лечить в стационаре.

КОГДА ПРИ ГРИППЕ ТРЕБУЕТСЯ НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ Не снижается высокая температура.

Тяжелое дыхание и выраженная одышка.

Нестерпимая головная боль.

Синюшность вокруг носа и рта.

Кровоизлияния на теле.

Кашель с кровью.

Отсутствие мочеиспускания.

Ребенок чрезмерно возбужден или слишком заторможен.

Подготовила Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»