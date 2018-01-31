Под Киевом маршрутка перевернула автовышку. Есть пострадавшие (обновлено, фото)

Это ДТП произошло около трех часов дня в среду, 31 января, в нескольких километрах от Киева.

Как удалось узнать корреспонденту «ФАКТОВ» на месте случившегося, автобус «Богдан» вез пассажиров со столичной автостанции «Полесье» по маршруту Киев — Иванков (Киевская область). Правда, сколько именно в автобусе было людей, выяснить не удалось. Очевидцы говорят, что «салон был полным». Но уже через несколько километров «Богдан» столкнулся с автовышкой.

В результате удара многотонный ГАЗ перевернулся на правый бок. Только по счастливой случайности никто из ремонтников не пострадал. Чего нельзя сказать о водителе и четырех пассажирах маршрутки, которых с травмами разной степени тяжести госпитализировали каретами скорой помощи.

По словам очевидцев ДТП, в какой-то момент маршрутка выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автовышкой ГАЗ, которая в результате и перевернулась. Так ли это и что в действительности стало причиной ДТП, еще предстоит выяснить правоохранителям. Полицейские, прибывшие на место аварии, от комментариев воздержались.

Днем ранее, как уже сообщали fakty.ua, в Прикарпатье кран упал на грузовик и раздавил двух человек.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»