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Ярославский

Ярославский стал доктором

31.01.2018 17:42 61

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Ученый совет Харьковского национального университета городского хозяйства им. Бекетова (ХНУГХ) присвоил Александру Ярославскому, известному бизнесмену и меценату, владельцу группы DCH научную степень почетного доктора университета (Doctor Honoris Causa). Данная научная степень присваивается за значительный общественный вклад человека, а ее присуждение является традиционной мировой практикой работы системы высшего образования.

Как сообщает агентство «Украинские новости», Ярославский в свое время защитил диссертацию по современным технологиям производства промышленной продукции и уже имеет ученую степень кандидата технических наук. А факт присуждения Ярославскому степени почетного доктора наук является оценкой его вклада в развитие Харьковского региона. Суммарные инвестиции бизнесмена в развитие данного региона составили более 1 млрд долларов (в том числе 300 млн долларов — в развитие городской инфраструктуры Харькова в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года (Евро-2012).

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По данным агентства, Ярославский традиционно поддерживает харьковскую науку и образование. Так, он профинансировал установку возле главного корпуса ХНУГХ памятника выдающемуся харьковчанину, имя которого носит это высшее учебное заведение, — Алексею Бекетову, академику архитектуры, художнику-пейзажисту, заслуженному деятелю искусств Украины. Кроме того, бизнесмен регулярно проводит здесь встречи со студентами и преподавательским составом, делясь опытом предпринимательской деятельности.

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Помимо ХНУГХ, Ярославский и его группа DCH также системно поддерживают другие вузы Харькова. Так, DCH и входящий в его состав Харьковский тракторный завод (ХТЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Харьковским национальным университетом (ХНУ) им. В. Н. Каразина и Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт». А на территории ХНУ благодаря выделенному бизнесменом финансированию установлены памятники исторически связанным с вузом лауреатам Нобелевской премии Илье Мечникову, Льву Ландау и Саймону Кузнецу и классику украинской литературы Петру Гулаку-Артемовскому.

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