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минск

Украина в Минске настаивает на очередном освобождении заложников из ОРДЛО

Инф. «ФАКТОВ»

31.01.2018 17:39 52

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Основной темой работы гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске стало освобождение удерживаемых лиц. Украинская сторона называет положительным явлением освобождение украинского военнослужащего Романа Савкова и надеется, что процесс освобождения украинских заложников будет продолжаться. Об этом рассказала пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Дарка Олифер.

Украинская сторона в очередной раз обратила внимание на несоблюдение Россией «рождественского перемирия». За время действия договоренности зафиксирован лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО. При этом каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений (минометы 120 мм и 82 мм, артиллерия 122 мм).

«Мы также акцентировали на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры», — рассказала Олифер. По ее словам, Украина потребовала от ОРДЛО предоставить ремонтным бригадам безопасный доступ в район Еленовки, чтобы обеспечить людей мобильной связью.

Координатор экономической подгруппы от ОБСЕ отметил на заседании, что необходимо разблокировать на оккупированной территории работу международной группы экспертов, изучающей возможные экологические последствия подтопления шахт. Такое подтопление грозит масштабным техногенным бедствием.

Напомним, 31 января в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе встречалась в 80-й раз.

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