Скончался создатель мультфильмов о коте Леопольде (фото)
В возрасте 77 лет скончался известный советский и российский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников. На момент смерти он находился в немецком городе Золингене.
Наиболее известен Резников был благодаря своей серии мультфильмов о коте Леопольде. За ее создание авторская группа в 1985 году была удостоена Государственной премии СССР.
Резников также работал над такими анимационными лентами, как «Раз ковбой, два ковбой», «Соломенный бычок», ««Автомобиль с хвостиком».
Два года назад режиссер вернулся к работе над мультипликационным сериалом «Новые приключения кота Леопольда», премьера которого состоялась в начале 2016 года.
Анатолий Резников родился в Белоруссии, а детство провел у Грузии. По окончании Тбилисского училища живописи поступил на работу в Центральную студию документальных фильмов в Москве. Затем увлекся мультипликацией, на курсах повышения квалификации стал учиться делать рисованные фильмы.
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